Thorsdottir wil jury betoveren met nieuwe oefening

Kiens was in zijn jonge jaren een topdanser in tal van musicals en runt, naast zijn coachschap bij Pax in Hoofddorp, een artiestenbureau. Voor Thorsdottir, vorig jaar negende in de meerkampfinale op de Olympische Spelen, bedacht hij dit jaar een nieuwe oefening, die haar een plaats in de WK-finale moet opleveren. ,,Ik zag een glimlach op de gezichten bij de jury'', vertelde ze zondag na de podiumtraining. Er was ook slecht nieuws want een ribblessure deed haar besluiten in het imposante Olympisch Stadion alleen op vloer en balk uit te komen. Het zijn wel de toestellen waarop ze bij de EK in Cluj eerder dit jaar zilver (balk) en brons (vloer) veroverde. Die vloermedaille pakte ze met haar oude oefening.

Thorsdottir volgt een studie Performing Arts aan de befaamde dansacademie Lucia Marthas in Amsterdam. Ze wil later musicalster worden. ,,Maar die studie helpt me net zo goed bij het turnen. Als Patrick met zo'n nieuwe oefening komt pik ik dat snel op. Hij doet het voor, want vergis je niet: hij is echt een goede danser.''

Het verhaal dat ze er samen bij bedachten gaat over een ballerina. ,,Die wordt halverwege de oefening neergeschoten en gaat dan langzaam dood. Het leuke is dat het in mijn allereerste oefening op vloer ooit ook over een ballerina ging en in mijn vorige de dood in de vorm van wat zombieachtige bewegingen terugkwam. Door zo'n verhaal erbij te maken, krijg je meer gevoel bij je oefening. Dat werkt bij mij.''