Tien jaar na de Spelen in Peking: dit is er over van de olympische stadions

Bonevacia na debacle op 400 meter: 'Ik begrijp het niet'

8 augustus Liemarvin Bonevacia is er op de EK atletiek in Berlijn niet in geslaagd de finale van de 400 meter te bereiken. De Nederlandse sprinter stortte in zijn halve finale op het laatste stuk naar de finish in en gaf zijn koppositie prijs. Hij kwam als vierde over de meet in 45,39. Die klassering was al niet goed voor een directe plek in de finale, zijn tijd behoorde evenmin tot de twee snelste 'verliezers'.