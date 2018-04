Tiende homerun Gregorius bezorgt Yankees zege

Van Rijssel­berg­he al klaar in Hyères

27 april Voor windsurfer Dorian van Rijsselberghe is de wereldbeker in Hyères al voorbij. De tweevoudig olympisch kampioen in de RS:X-klasse moest genoegen nemen met een plek in de middenmoot en ontbreekt zaterdag in de medalrace. Kiran Badloe staat op de zevende plaats en mag wel om de medailles gaan strijden. Brons lijkt het hoogst haalbare voor de 23-jarige zeiler.