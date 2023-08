Tiener Niels Laros heeft vanavond in de WK-finale van de 1500 meter niets te verliezen: ‘Ik ben niet bang mijn ellebogen te gebruiken’

met samenvatting Denderende start voor volleybal­sters met tweede overtuigen­de zege op EK

De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd op het EK in Estland overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg Slowakije met 3-0. De setstanden waren 25-20 25-19 25-19. Oranje was in de eerste wedstrijd met 3-0 te sterk voor Spanje.