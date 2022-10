Tientallen miljoenen mensen kijken naar Oranje cricketmannen: ‘In India is het geen sport, maar een religie’

Charles van Commenée spant kort geding aan na beschuldi­gin­gen over schild­klier­me­di­cijn

Charles van Commenée, de voormalige hoofdcoach van de Atletiekunie, spant een kort geding aan tegen atleet Tony van Diepen. De 26-jarige Van Diepen heeft in interviews in de kranten NRC en Trouw gezegd dat Van Commenée in een gesprek met hem en Thijmen Kupers de atleten zou hebben aangezet tot het gebruik van een schildkliermedicijn.

17 oktober