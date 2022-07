Tiger Woods haalt op Brits Open voor het eerst sinds rentree de cut niet

Donderdag had Woods al een mindere dag, toen hij in 78 slagen (6 boven par) rondging. De golfer zei dat de baan van St Andrews zijn favoriet is. Woods won er in 2000 en 2005. Het is voor het eerst sinds zijn rentree in april dat Woods de cut mist. Woods had februari vorig jaar een zwaar auto-ongeluk en liep daarbij ernstig letsel aan zijn rechterbeen op.