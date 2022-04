Tiger Woods maakt dertien maanden na zijn zware auto-ongeluk rentree: ‘Ik ga spelen’

Amerikaan­se basketbal­ster ‘in goede gezondheid’ in Russische cel na ‘drugssmok­kel’

De Amerikaanse ambassade in Rusland heeft contact gehad met Brittney Griner, zo meldt CNN. De basketbalster zit in een Russische gevangenis nadat zij in februari op het Sjeremetjevo-vliegveld in de buurt van Moskou werd gearresteerd, omdat ze in haar handbagage een flesje cannabisolie en vape cartridges had zitten.

24 maart