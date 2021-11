Tiger Woods sluit rentree niet uit: ‘Maar ik ben nog niet eens halverwege het revalidatieproces’

LeBron James vervult bij terugkeer na eerste schorsing ooit direct een hoofdrol voor Los Angeles Lakers

LeBron James is sterk teruggekeerd na de eerste schorsing ooit in zijn basketballoopbaan. De 36-jarige James leidde zijn club Los Angeles Lakers in overtime langs Indiana Pacers: 124-116. Na de reguliere speeltijd was de stand 112-112.

25 november