Tiger Woods trekt zich terug uit Masters, Brooks Koepka in zetel

Interview Megan de Cler werd geschorst door boksbond na deelname aan geboycot WK: ‘Ik had geen andere optie’

Het was opvallend nieuws. Boksster Megan de Cler negeerde een Nederlandse boycot van het IBA WK in Delhi en deed deze maand toch mee. Maar er is meer aan de hand tussen het 19-jarige talent en de boksbond. Zij ervoer een onveilig sportklimaat en kaartte dat aan. Nadat er in haar beleving geen verbetering optrad, sloot ze zich af van de nationale selectie. De bond blijft achter de bondscoach staan. ,,Ik word gestraft omdat ik me uitspreek.’’