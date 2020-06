Toch een sportzomer in Nederland? ‘We moeten snel schakelen’

Holyfield: Fury is nu de beste bokser in het zwaarge­wicht

24 juni De Brit Tyson Fury is momenteel de beste bokser ter wereld in het zwaargewicht. Dat is de stellige overtuiging van oud-wereldkampioen Evander Holyfield. ,,Het punt is dat hij als enige van de huidige generatie nog ongeslagen is”, legde de 57-jarige Amerikaan uit. Holyfield kroonde zich in 1990, 1993, 1996 en 2000 tot de beste zwaargewicht van de wereld.