Toekomstig pastor leidt zijn Eagles naar Super Bowl-zege

Voor aanvang van de American Football-wedstrijd van het jaar ging het eigenlijk maar over één ding: topspeler Tom Brady zou in Super Bowl LII – de 52ste uitvoering – voor de zesde maal de finale winnen. Geen enkele speler in de NFL-historie was dat eerder gelukt. Het enige wat de 40-jarige quarterback met zijn New England Patriots nog moest doen, was afrekenen met de Philadelphia Eagles. Geen probleem, want voor Brady was het alweer zijn achtste Super Bowl. Vijf had-ie er al gewonnen.



En de Eagles? Driemaal in de clubgeschiedenis wisten ze het tot de finale te schoppen, maar die wedstrijd winnen was een brug te ver. Ook dit jaar waren de verwachtingen vooraf niet in het voordeel van de Eagles. Een van de belangrijkste reden daarvoor was de aanwezigheid van Nick Foles, de reserve-quarterback die aan het eind van het reguliere seizoen de geblesseerde vaste spelverdeler moest vervangen. De Super Bowl was nog maar zijn derde wedstrijd als startende aanvalsleider.