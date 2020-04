Toga ingeleverd én geen EK voor Holterman: ‘Geplaatst voor toernooi dat niet bestaat’

Door Arjan Schouten



Ze is er de vrouw niet naar om te gaan zitten huilen in een hoekje, maar je zou het voor minder doen. Jill Holterman had haar leven net drastisch omgegooid. Haar baan opgezegd om nog één keer haar sportieve ambities na te jagen. Vorig jaar september hing ze na bijna vijf jaar werken bij Victor Advocaten in Alkmaar haar toga aan de wilgen, want een pittige werkweek was niet langer te combineren met haar hardloopdromen.



Meteen volgde resultaat. Bij de CPC Loop in Den Haag liep ze in een dik persoonlijk record op de halve marathon (1.11,41) onder de limiet voor de EK in Parijs. Een welkome kickstart van de campagne ‘Take me to Paris’, die de snelste advocate van Nederland bedacht had voor geïnteresseerde sponsoren. Ze liet een gelikt filmpje schieten, waarin ze hardlopend langs de Eiffeltoren, de Seine, het Louvre en al die andere iconische gebouwen trok. Want Parijs, daar lagen haar nieuwe doelen. Het EK en over vier jaar de Zomerspelen.