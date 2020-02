Tokio stelt training vrijwilligers Spelen uit wegens coronavirus

Zonderland verwikkeld in fel gevecht om olympisch ticket: ‘Hij wordt steeds stabieler’

8:14 Epke Zonderland krijgt zondag in Melbourne de kans 'gelijk te maken' tegen de Japanner Hidetaka Miyachi. Beide rekstokspecialisten zijn in een fel gevecht verwikkeld om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Hij wordt steeds stabieler in zijn oefening", zegt Zonderland over zijn concurrent, die voorlopig met 3-2 voorstaat.