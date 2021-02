Topbasketballers uit NBA hebben geen zin in All Star-wedstrijd: ‘Het gaat puur om geld’

De grootste basketbalsterren uit de NBA hebben geen zin in de jaarlijkse All Star Game, die begin volgende maand in Atlanta op het programma staat. In navolging van LeBron James spraken ook Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard en James Harden zich uit tegen het organiseren van een ‘showwedstrijd’ tussen de beste spelers uit de oostelijke en westelijke divisie gedurende de coronacrisis.

,,Het is een klap in het gezicht van de spelers om nu een All Star Game te houden”, zei James, de superster van LA Lakers en de NBA, eerder deze week. “Ik heb nul energie en nul zin in zo’n wedstrijd.” Hij kreeg bijval van andere topspelers.

,,We weten allemaal waarom we deze wedstrijd moeten spelen. Het gaat puur om geld”, zei Leonard (LA Clippers). ,,Het is een kans om geld te verdienen. Geld wordt als belangrijker gezien dan gezondheid, dat is heel duidelijk. Maar het verbaast me ook niet echt. Dat we wedstrijden spelen terwijl er een pandemie aan de gang is en we te maken hebben met allerlei protocollen en regels, dat zegt genoeg.”

Volledig scherm LeBron James over All Star Game: ,Ik heb nul energie en nul zin in zo’n wedstrijd.” © AP

Het is de bedoeling dat de All Star-wedstrijd op 7 maart wordt gespeeld. Volgens Antetokounmpo, de vedette van Milwaukee Bucks, was de spelers aan het begin van het seizoen voorgehouden dat er geen All Star-wedstrijd zou komen. ,,We kregen te horen dat die periode bedoeld was om wat tijd met onze families te besteden. Ik denk dat iedere basketballer daar naar uitkeek. Die All Star Game boeit me nu niets. Ik wil mijn familie zien.”

James Harden (Brooklyn Nets) benadrukt dat de spelers toe zijn aan een korte rustperiode, in een seizoen waarin de wedstrijden elkaar snel opvolgen. Volgens Chris Paul, de vedette van Phoenix Suns en voorzitter van de spelersvakbond, wil de NBA dat er ‘gewoon’ een wedstrijd tussen de All Stars komt. ,,We vragen feedback aan de spelers. Het is zaak dat zij veilig en gezond blijven.”