Topfavoriet Arno Kamminga plaatst zich zonder problemen voor finale 100 meter schoolslag

Kamminga was iets trager dan vanmorgen in de kwartfinales, toen de tijd na 58,69 seconden stopte. Alle ogen zijn morgen in de finale gericht op de man die vorig jaar olympisch zilver veroverde achter Adam Peaty. De Brit ontbreekt in Boedapest door een voetblessure.



In de andere halve finale was de Italiaan Nicolò Martinenghi met 58,46 de snelste. Ook de Amerikaan Nic Fink was met 58,55 sneller dan Kamminga. Casper Corbeau werd met 1.00,24 zesde en haalde daarmee de finale niet. Hij werd overall dertiende.