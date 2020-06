Topgolf in coronatijd, zo zal het eruitzien

VideoOok de golfbal rolt weer. Althans, voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In het Texaanse Fort Worth is de meteen al sterk bezette Charles Schwab Challenge het decor voor het eerste PGA-toernooi in drie maanden. En een hoop is anders op de golfbaan in coronatijd, zo veel is wel duidelijk.

Door Martijn van Laar



‘Golf, dat is nou bij uitstek een prima sport om te beoefenen in de 1,5 meter-samenleving’, hoorde je de afgelopen tijd vaak. Het is dan ook niet heel gek dat het seizoen deze week weer op gang is gebracht, eerder dan bij veel andere grote sporten. Ja, de hervatting van de European Tour (waar onder anderen Joost Luiten lid van is) laat nog zeker een maand op zich wachten, maar de PGA Tour is terug en dat zullen we merken ook. In de komende 13 weken staan er maar liefst 14 toernooien op het programma. Goed nieuws dus voor de fanatieke golfkijker, al zal de sport er in coronatijd wel anders uit gaan zien.

Fans

De meest zichtbare verandering is uiteraard de afwezigheid van de fans. Tijdens de eerste vijf toernooien zal er hoe dan ook geen publiek welkom zijn. Over iets meer dan een maand, bij The Memorial Tournament in Ohio, mogen er weer een beperkt aantal toeschouwers komen. De gouverneur van de staat heeft de PGA-plannen hiervoor inmiddels al goedgekeurd.

Testen, testen en nog eens testen

Alle spelers en caddies die deze week meedoen zijn van tevoren getest en niet één heeft het coronavirus onder de leden. Meteen al een opsteker dus voor de organisatie. Een kleine 500 mensen, naast de golfers en caddies ook essentieel toernooipersoneel, worden elke week bij aankomst getest in mobiele labs. De test zelf duurt zo’n vijf minuten en binnen een paar uur zijn de resultaten beschikbaar. Ook wordt elke dag op de parkeerplaats bij iedereen de temperatuur gemeten. Als een speler positief is bevonden, moet hij het toernooi verlaten en ten minste tien dagen in quarantaine.

Volledig scherm Het standbeeld van Ben Hogan, de Amerikaanse golflegende, bij Colonial Country Club heeft ook een mondkapje. © AFP

Samen vliegen en géén Uber-ritjes

De PGA Tour zal speciale vluchten charteren voor spelers en caddies die meteen door willen naar het volgende toernooi. Zo wordt er een soort bubbel van dezelfde mensen gecreëerd en blijft het contact met anderen beperkt. Het is geen verplichting, maar het wordt uiteraard wel aangeraden. Gebruikmaken van taxidiensten als Uber en Lyft, bijvoorbeeld van het hotel naar de baan, is verboden en spelers worden ook op het hart gedrukt groepen mensen te mijden. Familieleden krijgen voorlopig geen toegang tot de toernooilocaties. Een omhelzing met de kinderen of een dikke kus van vrouwlief op de green van de 18de hole, een vaak gezien beeld meteen nadat iemand een toernooi heeft gewonnen; vergeet het maar.

Volledig scherm Phil Mickelson. © AP

Coronaregels in de baan

In de VS is de richtlijn voor social distancing 6 feet, zo’n 1.80 meter. Of in golftermen: twee clublengtes. Dat is ook het advies wat de PGA Tour de spelers en caddies heeft meegegeven. Het wordt de komende weken interessant om te zien of de golfers onderling inderdaad genoeg afstand zullen houden. Maar de banen zijn groot, ruimte zat dus zou je denken, al ging het deze week bij de oefenrondjes soms nog wel ‘fout’. Rory McIlroy, de nummer 1 van de wereld die deze week net als 15 andere top 20-spelers van de partij is in Texas, vroeg televisiekijkers alvast om hem en zijn collega’s in het begin enige speelruimte te geven. ,,Want het is heel makkelijk om terug te vallen op oude gewoontes, omdat we het altijd zo hebben gedaan.’’

Volledig scherm 'Stay 6 feet apart!' Een bord langs de baan van de Colonial Country Club in Fort Worth, Texas. © AP

Bij elke hole zal er op de tee-box in elk geval handgel beschikbaar zijn en die staan er niet voor niks, heeft de organisatie al laten weten. Spelers worden geacht bij elke slag zelf hun clubs uit de tas te halen en terug te doen. Ook andere spullen (ballen, tees, handschoenen, etc.) moeten ze zelf pakken en als de bal eenmaal in de hole is, dan moet de golfer ‘m ook weer eruit halen. Caddies mogen op hun beurt bunkers aanharken en vlaggenstokken uit de holes halen, maar dan moeten ze die wel meteen schoonmaken.