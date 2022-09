Topgolfer mikpunt van spot na merkwaardige 'schwalbe': ‘Ik kan niks meer zien!’

Met video Volleybal­lers op dreef op WK: na derde zege als groepswin­naar naar knock-outfase

De Nederlandse volleyballers hebben op het WK in Slovenië en Polen ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. Iran werd in de Arena Stozice in de Sloveense hoofdstad Ljubljana in vier sets (25-22, 21-25, 25-20, 25-18) verslagen.

31 augustus