Toproeier Boaz Meylink stopt

Drie Tukkers gaan voor olympisch schaatsticket

9:56 ENSCHEDE - De deelnemerslijst van het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) tussen Kerst en oud en nieuw is bekend. Op het ijs van Thialf, waar tickets te verdienen zijn voor de Spelen in Zuid-Korea, komen drie Twentse schaatssers in actie.