Topskiër David Poisson overlijdt bij val in training

De 35-jarige Poisson won vier jaar geleden brons op de afdaling van het WK. De Franse skifederatie hoopt later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven over de toedracht van het ongeval.



Poisson is niet de eerste topskiër die omkomt bij een ski-ongeval. In de voorbije zestig jaar lieten elf toppers het leven bij wedstrijden of trainingen. Toni Mark was in 1959 de eerste. De Oostenrijker kwam om bij een val bij de reuzenslalom van Wallberg in Duitsland. Andere bekende namen zijn die van Gernot Reinstadler. De Oostenrijker kwam in 1991 om na een val op de beruchte afdaling van Wengen. De Oostenrijkse Ulrike Maier overleed in 1994 bij de afdaling in het Duitse Garmisch.