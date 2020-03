Topzwemmers Eindhoven en Amsterdam wijken uit naar Friesland

Nadat vrijdagmiddag het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion op slot ging, moest voor de Eindhovense zwemmers een alternatieve trainingslocatie worden gevonden. Dat is zwembad De Welle in Drachten geworden dat beschikt over een 50-meterbad. Inmiddels is duidelijk dat ook de zwemmers die in Amsterdam trainen in Drachten aansluiten. ,,We hebben een plek gekozen waar we de situatie onder controle hebben en waar de zwemmers kunnen trainen, eten en slapen”, zei technisch directeur André Cats zaterdag. Vooralsnog is het de bedoeling dat de zwemmers daar een week verblijven. ,,We bekijken het van week tot week", zei Cats.



Ondanks de onduidelijkheid over zwemtoernooien de komende maanden (het EK in Boedapest vanaf 11 mei staat op losse schroeven) was het voor zwemmers en coaches geen optie om nu een week niks te doen. ,,Nee we willen graag doortrainen”, lichtte Cats toe. ,,Daarom zijn we vrijdagmiddag meteen op zoek gegaan naar een alternatieve locatie om toch zo goed mogelijk te kunnen blijven trainen.”



Afgelopen week werd bekend dat de twee Swim Cups in april, in Den Haag en Eindhoven, werden afgelast. De Eindhovense Swim Cup was voor de zwemmers tevens hun laatste kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Er is nog geen nieuwe datum voor het olympisch kwalificatietoernooi.