Toronto Raptors en Boston Celtics op weg naar tweede ronde play-offs

Bol derde op 400 meter in Diamond League Monaco

14 augustus Atlete Femke Bol heeft indruk gemaakt in de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco. De Amersfoortse eindigde op de 400 meter als derde in 51,57. Ze had twee Amerikaanse atletes voor zich in het Stade Louis II. Lynna Irby won in 50,50, Wadeline Jonathas werd tweede in 51,40.