Toussaint en Kamminga verbeteren Nederlandse records in Rotterdam

Alpines­kiën: Jelinkova zorgt voor beste Nederland­se prestatie ooit

26 november Adriana Jelinkova is bij de parallel reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech als tiende geëindigd. Dat is de beste prestatie voor een Nederlandse ooit in een wereldbekerwedstrijd in het alpineskiën. Ze verbeterde de prestatie van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.