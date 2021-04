Toussaint zet Europees record op 50 meter rugslag nog scherper

Haar tijd van 27,10 is de derde tijd ooit op de 50 meter rugslag. Naast het wereldrecord van de Chinese Xiang was alleen haar landgenote Zhao Jing in 2009 met 27,06 sneller. Een bevestiging dat het met de snelheid wel goed zit, zei de zwemster over haar verbetering van het Europees record.



De 26-jarige Toussaint kwalificeerde zich vrijdag op de 200 meter rugslag voor de Spelen in Tokio. Ze zwom met 2.10,02 onder de olympische limiettijd. Ze had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis. Zondag komt ze in Eindhoven nog in actie op de 100 meter rugslag.