Toussaint zwemt naar EK-zilver op 100 meter rugslag

Goud voor judoka Catharina, zilver voor Ausma in Kazan

7 mei Judoka Simeon Catharina heeft bij de Grand Slam in het Russische Kazan goud veroverd in de klasse tot 100 kilogram. In de finale versloeg hij de Rus Arman Adamian. Bij de vrouwen was er succes voor Natascha Ausma. In de klasse tot 78 kilogram behaalde ze het zilver. In de finale verloor ze van de Duitse Ana Maria Wagner.