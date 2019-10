Trotse Caldas doet niet aan donderpreken

Aan die overtuigende zege op zondag ging een belabberde eerste olympische kwalificatiewedstrijd op zaterdag vooraf. Oranje kon maar net een nederlaag voorkomen (4-4) en de olympische missie wankelde. ,,Ik was behoorlijk chagrijnig, maar we hebben niet te lang stilgestaan bij die wedstrijd. Iedereen wist dat het beter moest. We hebben kort bij elkaar gezeten en snel de fouten benoemd. De spelers hebben zelf hun gevoelens uitgesproken en dat was het. Het had geen zin lang na te filosoferen", aldus de Argentijn.



Caldas zag zondag een getergd Oranje dat ineens wel draaide en het belang van de wedstrijd begreep. ,,We speelden goed, maar het was nog niet perfect. We waren beweeglijker en pakten bijna alle ballen af, maar soms wilden we nog te snel. Pakistan was echt niet te onderschatten. Die ploeg staat niet zeventiende van de wereld omdat ze zo slecht zijn, maar omdat ze het afgelopen jaar nauwelijks wedstrijden speelden."