Tsjechië mogelijke opponent handbalsters in kwartfinale

'Badr gaat op 3 maart knallen en richt zich dan op mij'

20:33 Rico Verhoeven daagde zaterdag in Ahoy na zijn overwinning op Jamal Ben Saddik direct Badr Hari uit. Vanavond zei hij bij Peptalk van Ziggo uit te kijken naar een gevecht met Badr. ,,Het is belangrijk dat Badr weer gaat trainen. Hij is een topatleet in hart en nieren. Dus ik denk dat hij op 3 maart gaat knallen en uitkijkt naar een wedstrijd tegen mij.’’