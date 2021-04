Turncoach Wiersma vrijgesproken bij tuchtcommissie: ‘Streep onder heftige periode’

Wiersma, voormalig bondscoach van de vrouwen, was een van de coaches tegen wie klachten waren ingediend door (oud-)turnsters. Dat gebeurde nadat afgelopen zomer tal van getuigenverklaringen waren afgelegd over fysieke en psychische intimidatie door coaches in het vrouwenturnen, met name in het verleden.

Wiersma trok zich eerder dit jaar terug als bondscoach. ,,Het raakt me dat er turnsters zijn die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan in hun carrière en kennelijk deels bij mij. Daarom wil ik ook op geen enkele wijze voorbijgaan aan hun gevoelens”, zegt hij in een reactie. ,,Dat staat voor mij los van de voor mij positieve uitkomst in deze procedure. Ook voor mij was en is dit een heftige periode waar voor mij persoonlijk nu gelukkig een streep onder kan worden gezet, nu is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag.”

Coach Beltman bekende

Nadat turncoach Gerrit Beltman afgelopen zomer in het Noordhollands Dagblad bekende dat hij jonge turnsters tijdens trainingen had mishandeld en vernederd, bleek die werkwijze navolging te hebben gehad bij tal van coaches. De KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland ontvingen tal van klachten waarvan er zo’n zeventig werden doorgespeeld naar het ISR. Het zou gaan om 25 coaches, onder wie Wiersma maar ook bondstrainer Vincent Wevers. Die laatste is nu nog actief bij de EK waar hij zijn dochters Lieke en Sanne begeleidt. Mochten zijn dochters op de Spelen uitkomen dan moet hij thuisblijven, zo heeft de KNGU twee weken geleden bepaald. De Amerikaanse topcoach Aimee Boorman neemt de begeleiding over.

De KNGU stelt in een persbericht dat het een ‘enorme zware periode’ is voor alle betrokkenen. ,,De KNGU begrijpt dat de uitkomst voor de melders mogelijk niet in verhouding staat tot het ervaren leed. Tegelijkertijd is de impact ook voor de beschuldigde, zowel privé als zakelijk, groot. Het is uiteindelijk aan de onafhankelijke tuchtcommissie om per casus uitspraak te doen.” De aanklager, degenen die melding hebben gedaan en de beklaagde kunnen binnen vier weken beroep aantekenen.

De gymnastiekbond stelt dat de vrijspraak van Wiersma niets afdoet aan de noodzakelijke cultuurverandering. Eind deze maand verschijnt een door een onafhankelijke commissie samengesteld rapport over de misstanden in de turnsport.