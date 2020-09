Turncoach Zijp op non-actief gedurende onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Nico Zijp is voorlopig niet welkom in de turnzaal. Tegen de turncoach van Flik-Flak uit Den Bosch loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

door Marcel Luyckx

Op basis van meldingen heeft de onafhankelijk aanklager van het Instituut Sportrechtspraak de gymnastiekunie KNGU geadviseerd Zijp voorlopig op non-actief te stellen, zo lang het onderzoek loopt. Het bondsbestuur heeft het advies opgenomen. ,,Dat betekent niet dat Nico schuldig is”, benadrukte technisch directeur Mark Meijer tijdens een persbijeenkomst op sportcentrum Papendal.

Het betekent wel dat Tisha Volleman niet met haar eigen coach kan trainen, ook niet op de (tijdelijke) centrale trainingslocatie van TeamNL in Nijmegen. Andere coaches van Flik-Flak en de nationale vrouwenselectie nemen de taak van Zijp over.

Op de persconferentie zetten Meijer en algemeen directeur Marieke van der Plas de stand van zaken uiteen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Het wetenschappelijk onderzoek daarnaar zal meer tijd vergen dan gepland, meldde Van der Plas. De resultaten worden niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Eerst was sprake van december. Het onderzoeks- en adviesbureau Verinorm heeft gezien de omvang van het onderzoek meer tijd nodig.

Het Centrum Veilige Sport Nederland en de vertrouwenspersonen van de KNGU hebben tussen 21 juli en 24 september in totaal 130 ‘contacten’ gehad over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Van der Plas gebruikte bewust niet de term meldingen. De meeste contacten gaan over de periode voor 2012. Meer dan honderd personen zouden beschuldigd zijn, over een periode van 35 jaar.

Zijp zelf was overigens niet beschikbaar voor commentaar. Wel sprak hij eerder tegenover het Brabants Dagblad over dit onderwerp. Hij zei toen niet bang te zijn om zelf in het beklaagdenbankje te belanden. Wel onderkende hij het gevaar van een mogelijke afrekencultuur. ,,Emoties en teleurstellingen liggen altijd op de loer. Ik was vroeger ook een andere coach. Ik kan met hand op mijn hart zeggen dat ik nooit iemand fysiek iets heb aangedaan. Als ik er debet aan ben geweest dat het leven van oud-sporters overhoop ligt, omdat ze met mij in de zaal hebben gestaan, dan hoor ik dat graag. Dit is nooit mijn intentie geweest. Laat de commissie dan maar uitzoeken hoe het is gelopen.”

Ruim honderd meldingen

Op de persconferentie ging de KNGU ook in op de afgelopen twee maanden, waarin er 130 meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. In totaal gaat het over meer dan 100 beschuldigden over een periode van 35 jaar; van 1986 tot 2020. Volgens de KNGU zijn de meeste meldingen van voor 2012.

De turnbond wilde benadrukken dat de term melding niet zoveel betekent als een aangifte. ,,De termen ‘meldingen’ en ‘signalen’ worden veelvuldig verkeerd geïnterpreteerd. Het wekt de indruk dat er bij een melding altijd aangifte tegen een persoon wordt gedaan, maar dit is niet zo. Daarom gebruikt de KNGU voortaan de term ‘contact’. Dit contact staat voor een klacht, signaal, ervaring of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in onze sport”, meldde Van der Plas.