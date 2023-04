Turnsters Wevers, Visser en Thorsdottir liggen op finalekoers bij EK, WK-ticket al binnen

met video Aaron Judge flikt het weer: eerste klap nieuwe seizoen is meteen raak voor homerunko­ning Yankees

Homerunkoning Aaron Judge is het nieuwe honkbalseizoen in Amerika begonnen met waar hij was gebleven. De outfielder van de New York Yankees, die vorig jaar het 61 jaar oude clubrecord brak met 62 homeruns, sloeg vanavond in de openingswedstrijd tegen San Francisco Giants in zijn eerste slagbeurt meteen toe.