Twee Russen boksen tóch ondanks dopingschorsing

Dasjajev werd in 2017 voor vier jaar geschorst, maar in augustus 2018 bokste hij een duel in Anapa. Tokartsjoek werd in november 2017 voor twee jaar verbannen. Zij verscheen niettemin een paar maanden toch weer in de ring tijdens de bokskampioenschappen van Moskou.



Het Russische antidopingbureau Rusada reageerde geschrokken. “Het is alarmerend dat deze sporters in competitieverband actief zijn geweest”, aldus een woordvoerder. Ze kondigde een onderzoek aan. Ook het internationale antidopingagentschap WADA en de Russische boksfederatie gaan zich in de kwestie verdiepen.



Schimmige dopingzaken in Rusland liggen momenteel nog gevoeliger dan anders in de internationale sportwereld. Het WADA hief in september vorig jaar de schorsing van Rusada op onder strikte voorwaarden. Controle op de uitvoering van dopingstraffen in eigen land behoort tot het eisenpakket.