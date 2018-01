Tweede dagsucces motorcoureur Meo

Ten Brinke vierde in Dakar Rally

14 januari De Nederlandse autocoureur Bernhard ten Brinke is in de achtste etappe van de Dakar Rally als vierde geëindigd. De veertigjarige Toyota-rijder gaf in Bolivia in de rit over in totaal 585 kilometer, met een klassementsproef van 498 kilometer, precies 5 minuten toe op de Franse winnaar Stéphane Peterhansel (Peugeot).