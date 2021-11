Tweede EK-goud voor rugslagspecialiste Kira Toussaint

Achter de Française Analia Pigree (26,08) was het brons voor Maaike de Waard (26,11). Toussaint won gisteren al de 200 meter rugslag en plaatste zich eerder op de dag als snelste (56,04) voor de finale van de 100 meter rugslag die morgen op het programma staat. De Waard (56,51) ging op dat nummer als tweede door. ,,Ik was zenuwachtig en eerlijk gezegd ging het niet zo lekker. In je beste races zwem je heel ontspannen. Voor mij was het vandaag meer werken. Daarom ben ik hier heel erg blij mee”, aldus de winnares.

Marrit Steenbergen won ook een bronzen medaille gewonnen op de 100 meter vrije slag. Dat deed ze in een persoonlijk record van 51,92 seconden. De titel ging naar favoriete Sarah Sjöström uit Zweden (51,26), Katarzyna Wasick zwom naar het zilver (51,58). De 21-jarige Friezin pakte als groot talent in 2015 al eens brons op de 100 meter wisselslag, maar daarna bleven individuele podiumplaatsen tot vandaag uit. ,,Ik kwam hier met 52,6 dus het is meer dan een dik pr. Het brons maakt het nog mooier”, aldus Steenbergen. ,,In de race kwam ik in de tweede 50 meter heel hard terug in 26,6 en de keerpunten en onderwaterfase gingen goed. Mijn missie is geslaagd.’’

Tessa Giele haalde de finale ook en wel op de 100 meter vlinderslag. Zij tikte als zevende aan na 57,53. De Griekse Anna Ntountounaki noteerde met 56,49 de rapste tijd.

Finaleplaatsen Kroon, Pijnenburg en Kamminga

Op de 200 meter vrije slag gingen Luc Kroon (tweede, met net als in de series 1.43,33) en Stan Pijnenburg (zevende in 1.43,74) door naar de finale. Maarten Brzoskowski werd in de series met 1.43,32 zevende overall, maar omdat er per land slechts twee zwemmers naar de halve finales mogen, eindigde het voor hem al in de ochtend. Toen was Pijnenburg met 1,42,91 sneller. Zijn pr stond op 1.44,18. ,,Dit wordt mijn eerste internationale finale. Ik ben er ontzettend blij mee. Deze tweede race verliep niet soepel, maar gelukkig heb ik nog een kans om het recht te zetten”, aldus Pijnenburg.

Arno Kamminga kwalificeerde zich als snelste voor de finale van de 200 meter schoolslag (2.02,54). Op de 50 meter vlinderslag haalden Jesse Puts (tiende in 22,74) en Thom de Boer (elfde in 22,83) de eindstrijd niet. De Hongaar Szebasztian Szabo kwalificeerde zich als snelste (22,00).

Kampioenen

De Griek Andreas Vazaios won op de vierde dag van de Europese kortebaankampioenschappen het goud op de 200 meter wisselslag (1.51,70). Kliment Kolesnikov uit Rusland was de beste op de 100 meter rugslag (49,13). Op de 200 meter vlinderslag verraste de Italiaan Alberto Razzetti (1.50,24) in de eindstrijd favoriet Kristof Milak uit Hongarije (1.51,11). De 1500 meter werd een prooi voor Anastasia Kirpitsjnikova (15.18,30).