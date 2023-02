Tweede wereldbekerzege van het seizoen voor skeletonster Kimberley Bos

Biljarter Dick Jaspers gaat toch niet naar Turkije: wereldbe­ker driebanden afgelast

Biljarter Dick Jaspers was van plan om woensdag ‘gewoon’ naar Ankara te vliegen. In de Turkse hoofdstad zou deze week de wereldbeker driebanden op het programma staan, maar de organisatie heeft het toernooi toch afgelast vanwege de recente aardbevingen in Turkije.

7 februari