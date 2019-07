Tweeling De Brouwer mist weer nipt finale

Video Van Duijn naar halve finales op 10-metertoren

10:45 De Nederlandse schoonspringster Celine van Duijn heeft bij de WK zwemmen in Gwangju de halve finales gehaald op de 10-metertoren. De Europees kampioene van Edinburgh 2018 kwam in haar vijf sprongen tot een score van 301,50. Daarmee nam ze de dertiende plaats in. Voor een plek in de halve finales was een top 18-notering noodzakelijk.