Tweet valt slecht in China: NBA op zwarte lijst

Schippers ondanks uitvallen op WK vol positivis­me: Ik heb dit gevoel twee jaar niet gehad

7 oktober Dafne Schippers viel vorige week op de WK atletiek uit vanwege liesproblemen. Er volgden veel tranen, want ze kon in Doha niet van start gaan op haar geliefde 200 meter. Nu is ze strijdbaar: ,,Ik was echt in goede vorm. Ik heb dit gevoel twee jaar niet gehad, dat het kan”, aldus de 27-jarige sprintster bij De Wereld Draait Door.