Tweevoudig kampioen Koepka mist US Open door knieblessure

Luiten in wachtkamer na sterk herstel in Spanje

4 september Golfer Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van de Andalucia Masters in Spanje sterk hersteld van een moeizame openingsronde. Hij ging vrijdag op Real Club Valderrama rond in 69 slagen (-2). Daarmee deed de Rotterdammer het 10 slagen beter dan op donderdag. Hij klom in de stand naar de gedeelde 37e plaats met een score van +6 en haalde daarmee ruim de cut, zodat hij zaterdag het toernooi kan vervolgen.