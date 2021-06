Twijfelachtige primeur voor LeBron James na pijnlijke eliminatie LA Lakers

Anthony Davis startte ondanks liesklachten aan het zesde duel met de Suns, maar de 28-jarige Amerikaan ging al na iets meer dan 5 minuten spelen weer naar de kant. Zonder Davis moest het bij de Lakers vooral komen van James. De 36-jarige superster maakte 29 punten, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld. De kampioen van 2020 was in de reguliere competitie in het westen op de zevende plaats geëindigd, de Suns op de tweede. Het was de eerste keer in zijn 18-jarige NBA-carrière jaar dat James al in de eerste ronde van de play-offs sneuvelde.