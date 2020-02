Tyson Fury is na lijdensweg terug op ‘zijn’ troon

Fury, die zijn bijnaam de Gypsy King te danken heeft aan zijn travellers-afkomst, begon als amateur en won op het jeugd WK in 2006 een bronzen medaille. Hij was van plan om daarna mee te doen aan de Olympische Spelen, maar verloor in dat traject naar de Spelen toe. Dus besloot hij om prof te worden. Op 8 december 2008 maakte hij zijn profdebuut. Vele jaren later, op 28 november 2015, won Fury de titel door Vladimir Klitsjko te verslaan. De Oekraïner was tot die tijd dé man in het zwaargewicht boksen, dus die overwinning leidde een nieuw tijdperk in.