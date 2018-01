Uniek Italiaans podium op afdaling

De 25-jarige skiester uit Bergamo kreeg op het podium gezelschap van haar landgenotes Federica Brignone en Nadia Fanchini. Brignone gaf ruim een seconde toe, Fanchini bijna 1,5 seconde. Tina Weirather uit Liechtenstein was op de vierde plaats de 'best of the rest'. Brignone had een dag eerder in Bad Kleinkirchheim de super-G gewonnen.