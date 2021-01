Unieke ‘triple-double’ van Luka Doncic blijft zonder waarde

Doncic kwam uit op maar liefst 36 punten, 16 rebound en 15 assists. Hij klom daardoor naar de vijftiende plaats op de all-time lijst, waarop hij Michael Jordan passeerde. Toch was Doncic ontevreden, ook over zijn eigen optreden. ,,In de tweede helft speelde ik dramatisch. Ik werd zelfzuchtig, omdat ik 30 punten had gemaakt in de eerste helft. Ik had het veel beter moeten doen.”