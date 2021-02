Utah Jazz niet te stoppen: zeventiende NBA-zege in achttien duels

WK ski moet door hevige sneeuwval weer onderdeel uitstellen

8 februari Ook morgen heeft de WK ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo last van de hevige sneeuwval in de Dolomieten. Daardoor is de super-G voor de mannen verplaatst naar donderdag. Dat meldde de internationale skifederatie FIS maandag.