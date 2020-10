Vader bekoopt bliksemstart bij WK mountainbike, titel voor verrassende Sarrou

Jordan Sarrou heeft vandaag in het Oostenrijkse Leogang de wereldtitel op de olympische cross-country mountainbike veroverd. De 27-jarige Fransman, nooit eerder in de top 3 geëindigd op een WK of in een wereldbekerwedstrijd, verraste met een vroege aanval nadat hij de snel gestarte Nederlander Milan Vader had achterhaald. De jonge Zeeuw viel vervolgens ver terug.

Sarrou bleef ver buiten bereik van zijn concurrenten. Op 45 seconden werd de Zwitser Mathias Flückiger tweede, het brons ging naar de Fransman Titouan Carod.

Nino Schurter, die de afgelopen vijf jaar de wereldtitel veroverde, kwam er in het koude Leogang niet aan te pas. De Zwitser, ook de regerend olympisch kampioen, had moeite met de kou en finishte als negende op 2.33 van de winnaar. Vader, die na een derde en een tweede plaats vorige week in de wereldbekerwedstrijden van Nove Mesto podiumkandidaat leek, passeerde pas als 23e de finish, op 4.27 van Sarrou.

De Fransman leek volkomen overvallen door zijn succes. ,,Dit is een droom, ik weet niet wat ik moet zeggen”, stamelde de nationaal kampioen van zijn land, die niet in het rijtje kanshebbers was genoemd. Gezien zijn achtergrond kwam de zege ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Sarrou wordt begeleid door vijfvoudig wereldkampioen Julian Absalon, die een bijzonder succesvolle dag kende in Leogang. Eerst zag hij zijn pupil Loane Lecomte wereldkampioene worden bij de beloften. Vervolgens won zijn partner Pauline Ferrand-Prévot het goud bij de elitevrouwen.

Vader moest zijn bliksemstart bekopen. In de eerste ronde reed de Nederlandse kampioen zelfs even alleen op kop, met een groep Fransen kort achter zich. Op het niet door toeschouwers omzoomde parcours stond een stevige wind die een eenzaam avontuur er niet aantrekkelijker op maakte. Sarrou sloot aan en liet hem al in de eerste volle ronde achter. Na twee valpartijen in de derde ronde passeerden meer renners hem en raakte Vader buiten beeld voor een topnotering. Mathieu van der Poel ontbrak. Hij geeft in deze periode de voorkeur aan het wegseizoen.