Valentino Rossi (42) neemt met tiende plaats afscheid van MotoGP

Rossi is negenvoudig wereldkampioen in alle categorieën en zeven van die titels behaalde hij in de MotoGP. Nadat voormalig topvoetballer Ronaldo de wedstrijd had afgevlagd. volgde een eerbetoon van de andere rijders voor de Italiaan, die vanaf 1996 432 keer van start ging in een grand prix. Dit seizoen sloot hij af als achttiende, zijn minste resultaat in al die jaren. Zijn laatste wereldtitel behaalde Rossi in 2009, zijn laatste zege in 2017. Rossi sluit zijn loopbaan af met 89 grandprix-overwinningen en 199 podiumplaatsen in de hoogste categorie.



Dagwinnaar Bagnaia sloot het WK als tweede af achter Quartararo, de eerste Franse wereldkampioen in de koningsklasse. In Valencia hield Bagnaia, die zijn vierde zege van het seizoen boekte, de Spanjaard Jorge Martin (Ducati-Pramac) en de Australiër Jack Miller (Ducati) achter zich. Quartararo finishte als vijfde.