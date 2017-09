Valentino Rossi alweer op de motor

Op het circuit van Misano reed de 38-jarige Italiaanse wegracer een aantal testrondjes voordat de oefensessie vroegtijdig moest worden afgebroken wegens regen. Volgens de website gpupdate.net is het de bedoeling dat de negenvoudige wereldkampioen op dinsdag opnieuw in actie komt.

Rossi belandde in het ziekenhuis met een dubbele beenbreuk door een val tijdens de training. Artsen zetten de breuken vast met een metalen pin. Hij had drie tot vier dagen in het ziekenhuis moeten blijven, maar door zijn voorspoedige herstel mocht hij na één dag al vertrekken.



,,Ik wil zo snel mogelijk terugkeren in de MotoGP'', liet 'The Doctor' destijds al optimistisch weten. Hij miste uiteraard ruim een week geleden de Grand Prix van San Marino, zijn thuisrace op Misano. Yamaha riep voor die wedstrijd nog geen andere rijder op. Voor de komende GP van Aragon komende zondag werd de Nederlander Michael van der Mark al aangewezen als vervanger van Rossi. Die keuze viel bij onder anderen de Britse MotoGP-rijder Cal Crutchlow niet in goede aarde.