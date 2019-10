Valkenswaard krijgt in 2020 toch weer WK motorcross

Het MXGP-kampioenschap zal in maart 2020 weer neerstrijken in Valkenswaard, zo blijkt uit de voorlopige kalender van organisatie Youthstream.

Even leek het erop dat er geen Nederlandse GP op de kalender zou staan, daar Assen er niet uitkwam met de organisator van het kampioenschap en Valkenswaard al langer onder vuur ligt. Het circuit is al enige tijd het onderwerp in een juridische strijd tussen omwonenden en de gemeente Valkenswaard. Het was onduidelijk of er wel een evenementenvergunning zou worden afgegeven, maar toch verschijnt het klassieke cross-circuit weer op de voorlopige kalender.

Het MXGP-kampioenschap zal op 1 maart van start gaan in Groot-Brittannië, overigens lange tijd ook een vraagteken op de kalender. Vervolgens is een week later in Valkenswaard de tweede ronde. Daarna is er een zogenaamde ‘fly-away’ in Argentinië, alvorens het circus weer terugkeert naar Europa. Opvallend is dat Italië drie rondes mag organiseren. De seizoensfinale is op 20 september op het circuit van Imola.