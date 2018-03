'Vallende' Kampschreur draagt vlag op slotceremonie

VideoZitskiër Jeroen Kampschreur is er bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang niet in geslaagd een tweede medaille te veroveren. De achttienjarige para-skiër uit Leiderdorp leidde op de slalom na de eerste run, maar ging in de tweede halverwege onderuit. De Kroaat Dino Sokolovic profiteerde en pakte het goud.

Kampschreur had al een gouden medaille op zak van de supercombinatie. Hij zal morgen tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag dragen, hoorde hij van chef de mission Esther Vergeer. ,,Ik voel me vereerd'', zei de zitskiër, die de teleurstelling snel te boven was. ,,Het is zonde, maar ik heb wel heel goede Spelen gehad. De tweede run lag de sneeuw er slecht bij. Ik ging vol risico, want anders kan je niet winnen. Ik vloog over een hobbel, landde op een ijsplaat en gleed weg. Dat is heel jammer, maar het hoort erbij.''

Eerder in de week miste hij al een medaille op de reuzenslalom toen hij het laatste poortje miste. ,,Ik denk dat het anders was geweest als ik op de supercombi geen goud had gewonnen. Als ik er dan zoals nu uit was gevlogen, had ik veel meer gebaald. Ik heb nu een plak op mijn nachtkastje liggen.''

TeamNL

,,Wat Jeroen heeft laten zien is geweldig'', vond Vergeer. ,,Hij won de allereerste paralympische skimedaille voor Nederland en dan meteen een gouden. En hij straalt uit waar TeamNL voor staat: hij is jong, ambitieus en heeft lef. Hij heeft nog een mooie carrière voor zich en ik hoop dat het dragen van de vlag hem ook weer een boost geeft.''

Niels de Langen haalde net als vele anderen de finish niet in de eerste run. Er waren maar vijftien zitskiërs over voor de tweede run. Ook Jeffrey Stuut (staand) kreeg een 'did not finish' achter zijn naam na de eerste run.

De skiesters Anna Jochemsen en Linda van Impelen komen morgen nog in actie op de slalom, daarna is de sluitingsceremonie. Nederland staat op zeven medailles: drie gouden, drie zilveren en een bronzen.