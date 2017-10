Van de Pas bereikt tweede ronde World Grand Prix

'Big Ben' greep de eerste set na een beslissende vijfde leg, waarin de Nederlander 144 uitgooide voor een break en de setwinst. De tweede set was voor de Spanjaard, die meteen een 2-0 voorsprong in legs pakte. Van de Pas kwam nog terug in de set door de derde leg naar zich toe te trekken, maar de vierde leg was voor Reyes.



De derde set was dus beslissend en Van de Pas begon meteen met een break door dubbel zestien uit te gooien. Vervolgens behield de Brabander zijn eigen leg. Reyes wist zich nog terug in de set te knokken met winst in de derde leg, maar dat was niet genoeg voor de Spanjaard. Met dubbel tien gooide Van de Pas zich naar de tweede ronde van het toernooi in Dublin.



Na Raymond van Barneveld is Van de Pas de tweede Nederlander zich plaatst voor de tweede ronde. Christian Kist komt later vanavond in actie.