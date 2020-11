Van der Heijden negende Nederlandse bij handbalteam Borussia Dortmund

Ellen van Langen nog altijd grenzeloos: ‘Als het moet, werk ik een nacht door’

9 november Mede dankzij haar mateloosheid pakte ze in 1992 olympisch goud op de 800 meter. In haar werk zoekt Ellen van Langen (54) tegenwoordig nog altijd druk en adrenaline op, en dat is moeilijker in coronatijd. ,,Ik woon mezelf soms ook uit.’'