Van der Mark twee keer net naast podium in Thailand

Bautista, overgekomen van de MotoGP, won dit jaar tot nu toe alle vier races in de strijd om het wereldkampioenschap in de Superbike. De motorracer van Ducati bleef zondag op het Chang International Circuit Jonathan Rea, Alex Lowes en dus Van der Mark voor. De Rotterdammer heeft zichzelf dit jaar als doel gesteld om elke race voor een podiumplaats te strijden. Dit weekeinde kwam hij daarin dus tweemaal net te kort.



In het klassement staat Van der Mark vierde met 61 punten. Bautista gaat aan de leiding met 124 punten.De volgende wedstrijden in het WK Superbike zijn in Spanje, waarna de racers naar Nederland trekken. Van 12 tot 14 april wordt er geracet in Assen.