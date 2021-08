Van der Poel aast op revanche voor ‘het plankje’ bij WK mountainbike

De 26-jarige Van der Poel wil zich op het WK revancheren voor zijn val tijdens de Olympische Spelen. Hij had vorige maand in Tokio zijn zinnen gezet op een gouden plak, maar kwam al vroeg ten val omdat hij in de veronderstelling was dat er een plank zou liggen.

,,Ik kijk uit naar het WK. Na de Spelen was het voor mij belangrijk om nieuwe doelen te stellen. Ik kom graag in Val di Sole. Het is een mooie baan waar ik goede herinneringen aan bewaar, zoals de wereldbekerwedstrijd in 2019 die ik won”, zei Van der Poel.

Wereldtitel in drie disciplines

De Nederlandse renner werd nooit eerder wereldkampioen mountainbiken. Van der Poel: ,,Het zou gaaf zijn om wereldkampioen te worden in alle drie disciplines. Het wordt heel moeilijk om dat in één jaar te bewerkstelligen, maar hopelijk lukt het me een keer.” Het is nog nooit iemand gelukt om de wereldtitel te veroveren op de weg, op de mountainbike én in het veldrijden.



Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Van der Poel op maandag 30 augustus aan de start verschijnt van de Benelux Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd.